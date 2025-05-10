美時第1季 EPS 5.47元 創高

外銷學名藥廠美時（1795）昨（9）日公布2025年首季財報，單季稅後純益14.35億元，季增26.7%、年增38.5%，每股稅後純益（EPS）5.47元。

主要受惠於與Teva在泰國的業務整合，以及越南與出口市場的銷售強勁增長，美時交出第1季營收與淨利雙創歷年新高的亮眼成績。

美時表示，今年首季毛利率達61.6%，年增6.7個百分點，高於2024年第1季的54.9%，主要受惠於高毛利癌症學名藥出口貢獻增加，稅後純益與EPS都創下首季歷年新高。

美時昨日也公布，4月合併營收為25.73億元，月增62%、年增24%，創歷年同期新高。累計今年前四個月營收達73.03億元，較去年同期成長16%，展現穩健成長動能。

美時表示，4月期間，美時在亞洲市場持續展現強勁動能，營收年增19%，主要來自韓國業務表現亮眼，以及泰國與越南市場併購整合效益的持續發酵。亞洲以外的出口市場同樣繳出亮眼成績，營收年增26%，主要受惠於向美國出口血癌藥Lenalidomide的出貨挹注。