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福貞-KY 董事會通過去年度盈餘分派案 每股擬配發0.05元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）去年每股稅後虧損0.25元，董事會9日通過去年度盈餘分配案，以可分配盈餘發放現金股利每股0.05元，以回饋股東長期的愛護與支持。

福貞第1季合併營收22.01億元、年增8.4%，為歷史同期新高，但受原物料價格波動，加上產品組合變化，致單季營業淨損2,100萬元，另業外借款部位幣別匯率評價損失下，每股稅後虧損0.6元。

福貞同時自結4月合併營收5.94億元，較去年同期微減；累計前四月合併營收27.95億元、年增6.1%，創近年同期新高，顯示福貞近年來積極擴增產能，及強化客戶關係的效益逐步顯現。

展望第2季，福貞表示，原物料價格因素可望逐漸排除，加上夏季高溫到來，可帶動涼茶、碳酸飲料與啤酒銷售暢旺，推升二片式鋁罐業績，公司將持續維穩在手訂單，延續第1季營收成長表現。

福貞陝西廠受春節連續假期工作天數減少影響，第1季雖產銷狀況符合預期，但仍未達損益兩平，第2季度起應可受惠客戶端訂單回升及天氣轉熱，目前訂單能見度理想，出貨數量可達到預期規模。

福貞表示，陝西廠將持續進行產線優化提升生產效能，期盼單一罐型年產能達5億支規模，帶動二片式鋁罐逐步顯現經濟規模效益，挹注公司整體營運表現。

此外，在面對美國關稅政策，福貞重心以兩岸本地內需市場為主，加上美國市場在集團整體外銷比重中占比不高，因此關稅政策對營運並無直接影響。後續將持續密切觀察客戶終端產品銷售狀況，彈性調整應對策略，以因應未來市場需求波動。

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