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上銀訂單能見度逾2個月 機器人業務將逐季升溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上銀科技董事長卓文恒表示，今年市場大環境變數多，期待新產品訂單帶動業績成長。聯合報系資料照
上銀科技董事長卓文恒表示，今年市場大環境變數多，期待新產品訂單帶動業績成長。聯合報系資料照

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）昨（9）日舉行法說會，董事長卓文恒表示，今年市場大環境變數多，期待新產品訂單帶動業績成長，在半導體產業持續擴廠增產帶動下，晶圓機器人有機會逐季增溫，全年力拚成長目標不變。

卓文恒指出，第1季不論晶圓機器人或是新的機電產品、交叉滾柱軸承都有不錯表現，今年前四月接單正向發展，訂單能見度約2至2.5個月，但客戶對於庫存相對保守。

上銀科技、大銀微系統法說會重點
上銀科技、大銀微系統法說會重點

卓文恒坦言，4月以前還對今年看法正向，但之後包括關稅、匯率及全球區域衝突等地緣政治風險變數增加，「今年成長性確實難以預估」。

上銀公布第1季合併財報，營收58.39億元，季減8%、年增6%，毛利率29.8%，業外收入1.81億元，其中匯兌收益1.74億元，稅後純益4.83億元，季增46%、年增22%，每股純益1.36元。

受惠於半導體晶圓廠持續擴產需求，卓文恒強調，半導體晶圓機器人等產品占比，從去年第4季的7%，提升至今年第1季約9%，半導體客戶全球布局也激勵晶圓機器人等半導體設備需求。

上銀的物流機器人預估今年底前小幅量產，上銀持續布局焊接、農用等AI專用型機器人市場。人形機器人關鍵模組產品送樣中，下一階段依客戶開出的實際需要，預期2026年出貨量有機會呈現倍數成長。

針對關稅議題，卓文恒指出，上銀北美營收占比僅5%，關稅對集團直接影響有限，但機械產業銷往美國會受到衝擊，零組件目前沒有影響，未來變數還要觀察。法人關注新台幣兌美元匯率短期大幅升值影響，卓文恒指出，集團透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台幣匯率升值的壓力。

與上銀同集團的大銀微系統昨日也舉行法說會，董事長卓秀瑜表示，半導體產業為今年的成長動力，電子製造設備受惠AI應用帶動，需求持續加溫，第三代高精度多軸控制器5月上市，「今年是充滿機會與面對挑戰的一年」。

大銀昨天也公布第1季合併財報，合併營收5.88億元，季減5%、年增29%，毛利率35.8%，較上季33.1%及去年同期24.9%都增加，營業利益4,700萬元，稅後純益5,300萬元、季增60.6%，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.44元。

上銀科技 機器人

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