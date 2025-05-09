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萬海4月營收逆勢上揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

萬海（2615）、陽明昨（9）日公布4月營收，萬海受惠於近洋線表現熱絡，表現優於市場預期，4月營收114.38億元，月減2.94%、年增13.16%；陽明4月營收為124.93億元，月減5.56%、年減16.4%。

萬海累計前四個月營收達485.28億元，年增28.63%；陽明累計前四個月營收為580.09億元，年減1.25%。

對近期航運市場變化，萬海指出，有區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。萬海今年前四個月亞洲區間航線的運費比去年同期成長逾三成，整體貨量表現相當熱絡，亞洲區間航線占營收約四成，帶動營收年比增長。美國線長約合約價相較去年也有三至四成的漲幅，終端市場需求在下半年存在相對正向訊號。

陽明分析，貨櫃航運市場受美國貿易政策與經濟風險影響，貨載需求疲軟，靜待美中談判結果。雖然近期美國與葉門胡塞組織達成停火協議，但胡塞組織聲明停火協議並未禁止對以色列有關的船隻進行攻擊，短期尚無法判斷紅海何時可恢復正常通行。

陽明進一步表示，近期全球主要經濟預測機構多下調2025年全球經濟成長預測值，國際貨幣基金組織（IMF）除了下調今年經濟成長至2.8%，更示警關稅戰恐重創全球經濟，貿易政策的不確定性將影響企業信心和長期規劃，並重塑全球貿易格局。

營收 萬海

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