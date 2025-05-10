亞泥第1季每股純益0.41元 國產0.71元

水泥族群亞泥（1102）、國產昨（9）日雙雙公布第1季獲利及4月合併營收。亞泥公布第1季財報，受到金融商品評價和匯兌影響，稅後純益為13.6億元，年減53.7%，EPS 0.41元。國產也通過第1季財報，稅後純益8.67億元，年增1.31%，EPS 0.71元。

亞泥4月營收62.76億元，年增10.4%，累計前四月合併營收達228.71億元，年增3.1%；國產4月合併營收20.13億元，年增11.41%，累計今年前四月合併營收73.68億元，年增5.92％。

亞泥指出，台灣市場主要動能來自水泥銷量回升，子公司亞東預拌也進一步挹注業績，帶動整體營收增長。