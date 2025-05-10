汎德第1季每股純益4.79元 明安4.35元

汎德永業（2247）第1季合併營收131.51億元，營業利益4.73億元，稅後純益3.87億元，分別較去年同期減少2.36％、8.30％與8.26％；每股稅後純益（EPS）4.79元。

汎德永業指出，2025年第1季BMW、MINI、Porsche三大品牌新車到港順利，整體銷售數量較去年同期持續成長，顯示市場對於豪華進口車的需求穩健，惟本季熱銷車款產品組合轉變，高單價車型佔比下降，致整體營收略低於去年同期，獲利表現亦較去年同期略有減幅。

高爾夫球具代工大廠明安首季稅後純益6.62億元，年增59.3%，每股純益4.35元。展望營運前景，法人認為，美國的對等關稅後續協商是觀察重點，將涉及下半年高爾夫球具代工業營運變化。