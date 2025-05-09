長榮航太（2645）及長榮航空昨（9）日同步傳喜訊。長榮航太與歐洲空中巴士完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商，對於長榮航太是全新里程碑，代表長榮航太在世界主要飛機製造商供應鏈中占有重要地位，成為國內台灣航太工業指標廠商。

長榮航空昨日公布4月合併營收達184.78億元，為歷年最佳4月合併營收，年增率為3.41%，其中，客運營收達118.35億元，貨運營收達44.36億元。4月受復活節假期、泰國潑水節以及加拿大報稅季等因素帶動，長程航線訂位需求明顯成長；貨運方面，因應美國對等關稅政策，供應鏈轉移，整體貨運營收表現穩定。

長榮航太總經理謝新文表示，打入空中巴士供應鏈這項合作是長榮航太的研發與製造是最佳的肯定，在業務及製造技術上建立直接性的夥伴關係，期許能帶動台灣航太工業的合作與發展；長榮航太將繼續努力增加投資，以創新與品質為核心，推動台灣在全球航太市場上的影響力。

空中巴士亞太地區採購部門負責人Ornella Beaussier表示，很歡迎長榮航太加入空中巴士的製造團隊，這項合作凸顯空中巴士致力於維持高標準的要求，期待和長榮航太的合作可提升在全球供應鏈的策略布局。