聽新聞
0:00 / 0:00
華新首季 EPS 0.17元 業外失色
華新（1605）昨（9）日公布首季財報並召開法說會，第1季營收448.43億元，年增10.5%，稅後純益6.79億元，年減21.95%，每股稅後純益（EPS）0.17元，華新指出，第1季營收雖然優於去年同期，但在業外損失的因素下，導致獲利較去年同期下滑。
華新指出，第1季電線電纜營收與前季約當，但是有減少毛利率較低的銅材銷售，因次毛利率回升到11％，較上季增加1個百分點；不銹鋼毛利率來到8％，較上季、去年同期都成長。
展望第2季，華新總經理潘文虎表示，不銹鋼事業方面，為避免美國關稅不確定性，下游客戶提前於第一季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言