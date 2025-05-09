華新首季 EPS 0.17元 業外失色

華新（1605）昨（9）日公布首季財報並召開法說會，第1季營收448.43億元，年增10.5%，稅後純益6.79億元，年減21.95%，每股稅後純益（EPS）0.17元，華新指出，第1季營收雖然優於去年同期，但在業外損失的因素下，導致獲利較去年同期下滑。

華新指出，第1季電線電纜營收與前季約當，但是有減少毛利率較低的銅材銷售，因次毛利率回升到11％，較上季增加1個百分點；不銹鋼毛利率來到8％，較上季、去年同期都成長。

展望第2季，華新總經理潘文虎表示，不銹鋼事業方面，為避免美國關稅不確定性，下游客戶提前於第一季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定。