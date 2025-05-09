時碩營收／4月4.56億元、年月雙增 單月與累計營收續創同期新高

時碩工業（4566）公布4月合併營收4.56億元，月增9.9%、年增13.5%，主要受惠汽車、工業應用與航太產品出貨持穩增加；累計前四月合併營收17.08億元、年增17.3%。單月及累計營收雙創同期新高。

針對美國總統川普對等關稅政策，時碩指出，大部分汽車、工業產品直接銷往美國，出口及報關作業多由客戶主導，因此關稅由客戶負擔，在美國對等關稅政策實施下，約占整體合併營收的9%，仍在經營階層可管控範圍之內。

時碩強調，集團在汽車、工業應用與航太產品的利基市場深耕有成，未來將持續不斷的開發新產品及布局新市場；另外，集團也具規模經濟實力，將繼續朝多元應用領域發展，以維持健康永續增長。

時碩最近剛獲得2024年度均勝安全系統公司（Joyson Safety Systems），授予美洲地區最佳供應商品質獎，該獎項在汽車行動安全產業享有盛譽，顯示時碩的卓越表現獲得客戶肯定。

輝達（NVIDIA）最新AI伺服器GB300系統預計下半年開始出貨，時碩泰國春武里新廠2月初剛動工，第一期廠房將趕在第4季完工，初步規劃生產汽車、航太、工業產品，也將配合客戶需求擴增GB300水冷快接頭產品，搶攻水冷商機。

目前，時碩兩岸工廠都有生產AI伺服器水冷快接頭。法人指出，2024年GB200水冷快接頭已小批量出貨給大陸台資電子廠與台灣快接頭廠商，但隨著輝達正式發表GB300，GB200出貨腳步也跟著放慢，紛紛轉迎最新的GB300訂單。

據了解，時碩與客戶合作的GB300水冷快接頭，已完成相關驗證，由於GB300功能更為強大，能耗也更大，不排除將選擇台灣及泰國廠作為新的生產基地。

時碩近幾年積極布局多元利基市場、滿足客戶一站式服務。除了汽車、航太、工業應用三支利箭之外，工業應用也投入生產水冷快接頭，切入AI伺服器供應鏈，有望成為帶動營運快速成長的第四支腳。