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裕慶營收／4月2.4億元 客戶啟動重整供應鏈計畫轉單效應逐步發酵

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布4月合併營收2.40億元、年減16.8%，主要因為商用展示架部分訂單受客戶門市改裝時程遞延，以及美國海關查驗程序擾亂出貨排程等干擾；累計前四月合併營收10.24億元，亦較去年同期減少19.5%。

裕慶表示，雖然短期營收因地緣政治因素，促使美國海關拉高查驗比率，以及客戶因川普關稅政策不確定性延遲下單，使今年初期營收表現趨緩，但客戶認為關稅的上檔風險已經確立，目前已積極下單。

另一方面，客戶啟動重整供應鏈的計畫，將僅有中國大陸生產基地的供應商剔除，轉單效應逐步發酵，預期多重綜效將促使營收逐步回到正軌。

而為因應急單需求，裕慶工廠已啟動三班式生產及產線優化，提高生產效率，以達到客戶訂單認列進程穩定要求。

此外，裕慶今年接獲大陸最大貨櫃生產-中集集團，針對電動車引擎生產治具架訂單，預計第2季出貨，並已接獲客戶新增訂單需求，增添非美銷售區域業務動能。以目前在手專案訂單、生產出貨排程來看，隨著訂單出貨認列，未來營運表現可期。

美國家居裝修龍頭Home Depot預計2025年新設11家門市，平價服飾與家飾零售商Ross Store亦計畫新增90家據點，連鎖超市大廠Walmart也公布2025年起將針對650家門市進行改裝計畫等。

裕慶指出，隨著國際零售大廠積極部署新店與門市升級計畫，有助於創造旗下商用展示架良好業務拓展條件，集團亦積極與多家客戶展開新一波客製化商用展示架專案設計，以擴大業務接單量能。

展望未來營運，裕慶仍密切關注國際政經局勢，配合客戶因應市場需求，採取全球化業務銷售版圖策略，拓增非美區域接單動能，同時，完善布局大陸、台灣及印尼新廠生產供應。

營收 美國

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