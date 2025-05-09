福壽公告減資彌補虧損 累計處分洽富公司金額達3億元
福壽（1219）9日發布重訊，公告減資彌補虧損，公司累計處分洽富公司股份金額達新台幣3億元以上。
福壽表示，本次交易數量為14,550張，每單位價格為10元，總交易金額約為1.45億元。
福壽同日公布2025年首季財報，首季稅後純益為3,300萬元，年減31.2%，稅後每股純益（EPS）為0.1元。
福壽日前指出，今年將擴大寵物食品布局進軍B2C（終端消費）市場，同時也擴大資本支出3億元以上，引進AI設備強化製程，看好今年營收、獲利比去年好。
福壽表示，展望今年，由於蛋雞數量沒有減少，供應仍大於需求，因此預計蛋價將保持低位；至於肉品方面，只要不過度進口雞肉和豬肉壓低價格，則價格有望保持穩定。
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