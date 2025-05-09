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伸興財報／第1季EPS 1.25元 稅後純益0.83億元、年減12.6%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
伸興董事長林志誠（左）與宇隆董事長劉俊昌（右）。記者宋健生／攝影
伸興董事長林志誠（左）與宇隆董事長劉俊昌（右）。記者宋健生／攝影

伸興（1558）公布第1季合併財報，合併營收20.44億元，營業毛利5.17億元，稅後純益0.83億元、年減12.6%，每股稅後純益1.25元。

伸興表示，受惠縫紉機在歐洲市場呈現穩健成長、在美國出貨亦維持動能，以及高階商用機種的技術升級與持續出貨，加上旗下子公司宇隆（2233）在高精密汽車、自行車等關鍵零組件領域展現穩健出貨力道，助力集團在第1季繳出優於預期的成績。

伸興同步公告4月合併營收6.31億元、年增2%，累計前四月合併營收26.75億元、年增10.4%。

伸興在產業鏈面臨關稅波動與區域市場調整之際，縫紉機持續穩健出貨，特別是在歐美市場維持既有優勢動能，延續既有競爭優勢。

旗下宇隆則憑藉強大的精密零組件加工與組裝實力，在汽車、自行車、醫療、工業自動化等領域穩步擴展，為集團整體營運帶來穩健動能，齊步挹注伸興整體營運穩健動能。

展望未來，伸興維持審慎看法。面對全球產業供應鏈持續重組、國際貿易環境多變，伸興集團祭出兩大策略「資源協同＋產業延伸」，攜手子公司宇隆打造營運成長雙驅動。

伸興將持續強化多元產業領域業務開拓、縫紉機的空白市場布局等，同時深化越南在地供應鏈整合與自動化投資，提升生產靈活度與抗風險能力，並提升整體營運效率。

此外，面對AI伺服器、人形機器人與智慧製造等新興產業快速崛起，集團亦同步推動關鍵零組件的技術研發與客製化量產布局，協助宇隆自有品牌TUF ONE深化應用拓展，邁向模組化解決方案提供者的長期願景。

伸興 營收

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