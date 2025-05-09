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信立財報／首季獲利12.56億元、年增1.38倍 EPS 15.93元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

合成皮生產廠信立（4303）9日公告今年首季財報，單季交出稅後純益12.56億元成績單，與去年同期的5.26億元相比，增加1.38倍，每股純益15.93元，已超越去年全年每股純益10.62元水準。

法人指出，信立第1季營運表現亮眼，主要是受惠合併子公司普大及美國關稅政策影響，急單湧現挹注3月自結合併營收達7,600萬元，較去年同期成長261.9%。

而依該公司公告財報數據，單季營收為2.24億元，相較去年同期的0.52億元，成長3.28倍；單季交出稅後純益12.56億元，與去年同期的5.26億元相比，增加1.38倍，每股純益15.93元。

法人並表示，信立目前台南學甲廠房土地面積達2.64萬坪，加上普大在彰化永靖廠廠房土地面積6,882坪、雲林斗六廠3,151坪，總生產基地面積達3.64萬坪，是台灣最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線。

而信立為了挹注營運及未來發展動能，充實營運資金，除了攜手普大積極搶攻包括運動、服飾、鞋類等產業領域訂單，鎖定相關綠色複合加工品開發及無溶劑產業同業或合作夥伴進行策略聯盟。

同時引進國外技術與設備，進行產業升級，助力產品多元化與高附加價值研發發展外，也同步啟動活化土地資產，未來隨著土地資產成功推進活化腳步，將為信立公司注入新一波營運成長動能。

每股純益

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