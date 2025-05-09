快訊

不發一語…傅崐萁管家李慶隆躲一周上銬歸案 恐強制處分

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

母親節將至…蔡康永為這事向S媽道謝 「公開小S對話」網看哭

豐泰財報／首季EPS 1.16元 前4月自結EPS 1.48元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

製鞋大廠豐泰（9910）9日公布第1季合併財報，合併營收207.22億元、年增0.5%，營業毛利43.75億元，稅後純益11.48億元、年減9.6%，每股稅後純益1.16元。

豐泰9日同時公告4月營收及前四月自結合併損益，4月合併營收72.68億元、年增2.7%；累計前四月合併營收279.91億元、年增1.1%。而前四月稅後純益14.59億元、年減19.1%，每股稅後純益1.48元。

豐泰主要客戶Nike今年上半年仍處於營運調整期，預計下半年將恢復往年成長動能，全年度營運可望持續成長；法人估，豐泰今年營收與獲利表現都將優於去年。

豐泰為集團營運成長所需，也積極展開廠區擴建開發中心，預計建築工程總額度18億元，由自有資金及銀行貸款額度支應。

營收 豐泰

延伸閱讀

明安財報／首季 EPS 4.35元 獲利6.62億元、年增59.3%

南紡財報／首季 EPS -0.05元 上限砸百億元買3,000萬股庫藏股

新普自結第1季EPS 7.74元 稅後純益14.32億元、年增35.34%

華航財報／首季EPS 0.69元 創歷年同期新高

相關新聞

美時營收／4月25.73億元 月增62%、年增24%創同期新高

美時（1795）9日公告2025年4月合併營收為新台幣25.73億元，月增62%、年增24%，創歷年同期新高。累計今年前...

明安財報／首EPS 4.35元 獲利6.62億元、年增59.3%

高爾夫球具代工大廠明安（8938）9日公布首季財報，單季稅後純益6.62億元，年增59.3%，每股純益4.35元。展望營...

南紡財報／首季 EPS -0.05元 上限砸百億元買3,000萬股庫藏股

南紡（1440）9日董事會通過第1季合併財報，營運仍受挑戰，首季營收約41.92億元，年減0.78%，營業虧損1.56億...

上海商銀自結前4月賺59.8億元、年增4.4% EPS 達1.23元

上海商銀（5876）自結4月稅後純益14.39億元，累計稅後純益59.89億元，年增4.4%，每股盈餘（EPS）為1.2...

晶華營收／4月5.1億元、年增11.7% 樂觀看5月母親節業績

晶華（2707）9日公告4月營收，在餐飲市場需求暢旺、北投晶泉丰旅開幕業績助益、以及太魯閣晶英酒店恢復營運後營收逐步成長...

全家營收／4月87.8億元 創歷史同期新高

全家（5903）9日公布4月營收為87.8億元，年增3.14%，創歷史同期新高，今年累計營收340.65億元，年增2％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。