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美時營收／4月25.73億元 月增62%、年增24%創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
美時化學製藥台灣區總經理辜頌惟。美時／提供
美時化學製藥台灣區總經理辜頌惟。美時／提供

美時（1795）9日公告2025年4月合併營收為新台幣25.73億元，月增62%、年增24%，創歷年同期新高。累計今年前四個月營收達73.03億元，較去年同期成長16%，展現穩健成長動能。

美時表示，4月期間，美時在亞洲市場持續展現強勁動能，營收年增19%，主要來自韓國業務表現亮眼，以及泰國與越南市場併購整合效益的持續發酵。

亞洲以外的出口市場同樣繳出亮眼成績，營收年增26%，主要受惠於向美國出口血癌藥Lenalidomide的出貨挹注。若與2025年3月相比，出口市場月增高達146%，主因為Lenalidomide通常於每季初認列營收。

美時也積極透過策略性合作推進其特殊學名藥與癌症治療產品線。4月25日，公司宣布與上海復宏漢霖（港交所股票代碼：2696.HK）簽署合作協議，取得其Anti-PD-1單株抗體Serplulimab於南韓的獨家商業化與共同開發權利。該產品於今年3月獲得南韓食品藥品安全部（MFDS）授予用於治療小細胞肺癌（ES-SCLC）之孤兒藥資格，展現此產品的高度潛力，以及雙方合作的綜效。

營收 美時

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