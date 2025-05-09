美時營收／4月25.73億元 月增62%、年增24%創同期新高
美時（1795）9日公告2025年4月合併營收為新台幣25.73億元，月增62%、年增24%，創歷年同期新高。累計今年前四個月營收達73.03億元，較去年同期成長16%，展現穩健成長動能。
美時表示，4月期間，美時在亞洲市場持續展現強勁動能，營收年增19%，主要來自韓國業務表現亮眼，以及泰國與越南市場併購整合效益的持續發酵。
亞洲以外的出口市場同樣繳出亮眼成績，營收年增26%，主要受惠於向美國出口血癌藥Lenalidomide的出貨挹注。若與2025年3月相比，出口市場月增高達146%，主因為Lenalidomide通常於每季初認列營收。
美時也積極透過策略性合作推進其特殊學名藥與癌症治療產品線。4月25日，公司宣布與上海復宏漢霖（港交所股票代碼：2696.HK）簽署合作協議，取得其Anti-PD-1單株抗體Serplulimab於南韓的獨家商業化與共同開發權利。該產品於今年3月獲得南韓食品藥品安全部（MFDS）授予用於治療小細胞肺癌（ES-SCLC）之孤兒藥資格，展現此產品的高度潛力，以及雙方合作的綜效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言