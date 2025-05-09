快訊

不發一語…傅崐萁管家李慶隆躲一周上銬歸案 恐強制處分

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

母親節將至…蔡康永為這事向S媽道謝 「公開小S對話」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

明安財報／首EPS 4.35元 獲利6.62億元、年增59.3%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
明安國際總經理周益男。（本報系資料庫）
明安國際總經理周益男。（本報系資料庫）

高爾夫球具代工大廠明安（8938）9日公布首季財報，單季稅後純益6.62億元，年增59.3%，每股純益4.35元。展望營運前景，法人認為，美國的對等關稅後續協商是觀察重點，將涉及下半年高爾夫球具代工業營運變化。

每年的第1季一向是高爾夫球具代工業的出貨旺季，在品牌客戶普遍啟動新款式產品鋪貨動作的加持下，明安身為全球前二大品牌商TaylorMade、Callway的主力代工廠，交出不錯營運表現。

依該公司公告財報數據，第1季營收為45.52億元，比去年同期的37.84億元，成長20.3%；進而挹注獲利達6.62億元，相較去年同期的4.15億元，成長59.3%，每股稅後純益4.35元。

展望營運前景，法人指出，今年第2季起正步入高爾夫球代工業的出貨淡季，但美國高球市場仍屬穩健，終端消費看起來也不錯，目前品牌商大多未在對等關稅緩衝期出現急單，美國客戶也多持保守看待。

後續須進一步觀念台灣、越南和中國政府與美方在關稅協商的進展；若依先前業界預估，今年第4季有望回到營運旺季水準。

據了解，美國2020至2023年打球人次增減變化，分別為2020年年增率13.9%、2021年年增率為5.5%，2022年則年減3.7%，去年恢復有4.2%的年增率。

主要是美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束出現衰退情況，預期在大環境維持成長態勢，加上品牌廠庫存控制得宜，以及新產品訂單挹注，明安今年營運更上一層樓可期。

美國 高爾夫

延伸閱讀

新普自結第1季EPS 7.74元 稅後純益14.32億元、年增35.34%

美國關稅干擾 貨櫃三雄4月營收同步月減

上銀：關稅影響有限 物流AI機器人年底小量產

聯強法說會／業績來自亞洲多幣種 匯率影響相對低風險

相關新聞

美時營收／4月25.73億元 月增62%、年增24%創同期新高

美時（1795）9日公告2025年4月合併營收為新台幣25.73億元，月增62%、年增24%，創歷年同期新高。累計今年前...

明安財報／首EPS 4.35元 獲利6.62億元、年增59.3%

高爾夫球具代工大廠明安（8938）9日公布首季財報，單季稅後純益6.62億元，年增59.3%，每股純益4.35元。展望營...

南紡財報／首季 EPS -0.05元 上限砸百億元買3,000萬股庫藏股

南紡（1440）9日董事會通過第1季合併財報，營運仍受挑戰，首季營收約41.92億元，年減0.78%，營業虧損1.56億...

上海商銀自結前4月賺59.8億元、年增4.4% EPS 達1.23元

上海商銀（5876）自結4月稅後純益14.39億元，累計稅後純益59.89億元，年增4.4%，每股盈餘（EPS）為1.2...

晶華營收／4月5.1億元、年增11.7% 樂觀看5月母親節業績

晶華（2707）9日公告4月營收，在餐飲市場需求暢旺、北投晶泉丰旅開幕業績助益、以及太魯閣晶英酒店恢復營運後營收逐步成長...

全家營收／4月87.8億元 創歷史同期新高

全家（5903）9日公布4月營收為87.8億元，年增3.14%，創歷史同期新高，今年累計營收340.65億元，年增2％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。