晶華營收／4月5.1億元、年增11.7% 樂觀看5月母親節業績

晶華（2707）9日公告4月營收，在餐飲市場需求暢旺、北投晶泉丰旅開幕業績助益、以及太魯閣晶英酒店恢復營運後營收逐步成長等利多因素帶動下，集團4月合併總營收達到5.1億元，較去年同期成長11.72%，累計前四月合併總營收為23.65億元，較去年同期成長7.33%，站上同期新高。

展望後市，晶華表示，5月在母親節以及端午節兩大節慶的助攻之下，餐飲業績持續看漲，母親節當周餐飲訂位已達九成五，於台北晶華以及台南晶英熱賣一周的韓國Kitchen205「莓果爆漿巴斯克」以及「經典草莓園蛋糕」總銷售量也突破3,000顆，有效提升兩家飯店的零售業績。端午佳節的粽禮及自用市場仍然活絡，進單速度在關稅以及股匯市的壓力下稍有減緩，但銷售數字仍朝向2,300萬元的目標邁進，預計可超越去年的粽禮營收約10%。

台北晶華酒店的住房表現則在台北國際汽機車零配件展、工具機展、電腦展等國際大型會展以及雙北世界壯年運動會等活動所湧入的國際商旅挹注下，住房率直接站上八成。礁溪以及北投晶泉丰旅也積極開辦線上旅展，以優惠的房價回饋市場，在溫泉旅館的淡季表現亮眼。1月中旬重新開幕的太魯閣晶英酒店則持續推出多項永續旅遊專案，為即將來臨的端午連假做好準備，穩健的提升業績表現。

以餐飲見長的台北晶華酒店，近日亦受邀赴港推廣台灣美食，於香港麗晶酒店展開「冠軍牛肉麵美食饗宴」，這是晶華廚藝團隊繼受邀到東京、北京、上海以及紐約後，再度前進香江進行牛肉麵展演交流。晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，也於2024年正式在英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等歐洲六國開賣，上架當地知名超市，版圖擴大至歐洲，將台灣的精品美食推廣到全世界。