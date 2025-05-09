全家營收／4月87.8億元 創歷史同期新高

全家（5903）9日公布4月營收為87.8億元，年增3.14%，創歷史同期新高，今年累計營收340.65億元，年增2％。

全家表示，截至4月30日止，全家便利商店總店舖數達4,348家，此外，綜觀4月整體業績表現穩健成長，主要受惠於店數、鮮食、一般商品皆向上成長，同時端午節周邊預購業績開紅盤，相較去年同期成長兩成。

四月氣溫漸熱，全家表示，為迎戰夏季體感商品需求，旗下茶飲品牌更名為「Let's Tea」，並以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線推陳出新搶市，首波則以快萃破壁技術陸續推出無糖原茶、果茶，並因應餐食需求推出搭餐優惠，杯裝茶飲業績成長三成，成長力道強勁；一般商品中的冰品引進多款異國商品，亦有成長一成的好表現。

差異化鮮食續扮業績成長火車頭，延續鮮食構造改革策略，全家表示，旗下鮮食品牌「金飯糰」推出全新極選系列，美味三大關鍵米種、內餡、機器對標日本關鍵物料與技術，打造蓬鬆新食感，帶動飯糰業績成長超過一成；運用網紅聯名策略，與知名美食網紅「泰國娘娘」合作，推出蒸包、燒烤、烤飯糰等多款跨品類泰式新品，助攻相關品類業績皆向上。

展望五月營運，全家將搶攻溫升商機，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將推出新品搶市，並將對應民眾繳稅季荷包緊縮規劃主題行銷活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望挹注旺季銷售動能。