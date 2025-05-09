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合庫金自結前4月獲利63億元 EPS 0.41元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為合庫金控暨合庫銀行總部。合庫／提供
圖為合庫金控暨合庫銀行總部。合庫／提供

合庫金（5880）公告4月自結稅後純益13.1億元，月減三成，累計前四月稅後純益63億元，年減6.2%，累計每股稅後純益（EPS）0.41元。惟獲利主體合庫銀行表現仍穩健，單月稅後純益14.5億元，累計稅後純益64.1億元，較去年同期成長2.6%。

4月金融市場動盪，合庫金單月獲利較去年同期僅年減2.3%，相較同業衰退幅度緩和。旗下銀行財管手收較上月略減，且基於保守穩健原則提列備抵呆帳，截至4月底逾放比已由3月的0.17%降至0.16%，備抵呆帳覆蓋率提升達714.9%。銀行前四月獲利年增2.6%，今年以來呈穩定成長態勢。

第二獲利引擎合庫人壽受到匯兌損失影響，單月虧損9,000萬元，累積稅後純益1,800萬元。據悉，合庫人壽過去長期以投資型商品為主力，去年起增加傳統利變型及分期繳商品，因初期須認列一次性費用較高，致初期損益下降，但有利於未來每月損益更平滑，今年前四月保費收入成長幅度亦大。至於合庫證券受到股市成交量減而經紀手收減少，但仍較上月虧損收斂約1,000萬元。

合庫金

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