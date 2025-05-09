巨大財報／第1季EPS 0.94元 淨賺3.7億元

巨大（9921）集團9日召開董事會，通過2025年第1季財報，由於代工業務訂單回升，占比大幅增加，帶動整體營收表現，集團合併營收為新台幣168.5億元，年增4.9%。毛利率17.8%；營業利益4.25億元，衰退21.7%；稅前淨利4.9億元，較去年同期減少40.4%；稅後淨利3.7億元，年減29.3%，每股稅後純益0.94元。

巨大公司表示，在自有品牌銷售方面，受去年中國大陸內銷高基期影響，第1季營收表現較為和緩，然而，大陸市場自行車騎行風氣依然熱絡，且歐美市場逐漸回穩，隨著自行車銷售旺季即將來臨，有望帶動第2季及第3季的市場需求回升。

面對近期全球關稅、貿易戰及匯率走勢的快速變化，巨大集團謹慎應對，也憑藉全球製造基地的完整布局及高度彈性，展現強大的韌性與競爭力。發揮各地工廠的優勢，靈活調整策略，降低外部衝擊並積極把握新商機。

此外「中國國際自行車展覽會」甫於5月5日至8日在上海擴大舉行，吸引1,600家全世界自行車業者參展，超過20萬名觀眾參與。Giant品牌更展出業界首款回收碳纖維所製成的兒童滑步車PRE rCARBON及多樣環保低碳產品，標誌巨大集團實踐永續發展的承諾，獲得現場觀眾熱烈回響。