廣華營收／4月17億元 年增4.27％

廣華-KY（1338）9日公布114年4月合併營收為新台幣4.09億元，較上月營收減少9.52％、較去年同期減少13.13％；累計114年1至4月合併營收為新台幣17.04億元，較去年同期成長4.27％。

廣華表示，雖4月營收因受到部分北美客戶在關稅政策發布後，有短期調整拉貨力道以及暫停生產排程之影響，單月營收呈月減、年減表現，但整體來看，中國大陸自主品牌及日系品牌等車廠客戶的需求仍保持穩健拉貨，尤其是針對富含技術力、輕量化、智能化、發光電裝等汽車內飾件之訂單及拉貨需求仍然穩健。隨著吉利汽車子品牌領克推出的全新SUV車款領克900以及東風日產推出的平價純電轎車N7加入量產拉貨行列，不僅為廣華-KY第2季營運奠定堅實的基底，也有助在產品結構組合的優化下，持續精進整體獲利表現。

展望114年第2季，雖然全球關稅議題的陰影仍然存在，並影響著集團短期外銷部分營收，然而由於集團針對在地化生產的提前布局，除了對整體營收占比影響有限之外，墨西哥廠或可成為各家車廠客戶就近供應北美地區的新選擇。另針對大陸國內市場，觀察近期中美關稅議題有望加速大陸汽車產業的國產化進程，加上大陸近年來持續推出刺激汽車銷售政策，未來為加倍刺激內需市場的消費力道，優惠政策有機會持續擴大、呈只增不減態勢，廣華-KY期待隨著大陸自主品牌車廠在新車銷售市場取得良好的銷售表現進而帶動拉貨力道增加，不僅有機會中和部分合資品牌車廠的出貨動能減緩情形，亦在新技術應用的內飾件訂單出貨比重增溫，產品結構優化同時生產效率精進、成本費用嚴控的效益展開，助力114年繳出一張良好的成績單。

廣華仍積極與主要客戶掌握訂單出貨排程，並加大在研發技術創新的投入，聚焦智能化與環保製程技術，且伴隨著墨西哥廠穩定獲利後，積極擴大海外市場布局，包括墨西哥廠自身的產能擴充；韓國合資公司切入現代集團一階供應商體系，以及日本市場與日系品牌車廠深化合作等，提高公司整體市場競爭力、於單一客戶在全球車款訂單合作的滲透率，創造公司保持良好的訂單能見度。