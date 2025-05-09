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汎德永業首季每股賺4.79元 看好第2季新車供應

中央社／ 台北9日電
汎德永業股東會第一排左起為總經理杜黃旭、董事長唐慕蓮。（公司提供）
汎德永業股東會第一排左起為總經理杜黃旭、董事長唐慕蓮。（公司提供）

車商陸續公布第1季財報，其中汎德永業今天下午公布首季歸屬母公司業主獲利新台幣3.87億元，年減8.26%，每股稅後純益4.79元。展望第2季，汎德永業預估BMW、保時捷（Porsche）與MINI品牌新車供應數量，將優於去年同期。

汎德永業說明，第1季BMW、MINI、保時捷3大品牌新車到港順利，整體銷售數量較去年同期成長；不過熱銷車款產品組合轉變，高單價車型占比下降，第1季營收略低於去年同期，獲利表現也較去年同期下滑。

汎德永業第1季合併營收131.51億元，營業利益4.73億元，分別較去年同期減少2.36%和8.3%。

汎德永業下午也公布4月自結合併營收50.86億元，年增35.63%，今年前4月合併營收182.37億元，年成長5.91%。

汎德永業說明，4月BMW新車大量抵港，加上保時捷純電動車款、高單價跑車、休旅新車到港情況良好，帶動單月業績顯著回升。

展望上半年，汎德永業指出，將持續導入多款新型電動車，從目前到港數據預估，第2季BMW、保時捷與MINI品牌新車供應數量將優於去年同期，新車銷售與維修保養業務持續穩健成長。

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