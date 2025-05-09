藏壽司財報／每股虧損0.34元 去年擬配息0.8元
亞洲藏壽司（2754）9日召開董事會，通過2024年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.8元。同時通過首季財報，第1季合併營收13.34億，年減6.93%，稅後虧損0.16億，每股稅後虧損0.34元。
首季財報虧損，亞洲藏壽司解釋，主因春節連假出國暴增、國內市場旅遊低迷、天氣偏冷多雨、海外門市持續營運重整及認列虧損等因素下，影響獲利。
亞洲藏壽司並公布4月單月營收4.24億，年成長18.84% 。累積前四月營收17.58億，年減1.81%。公司表示，受惠餐飲旺季來臨，人氣IP間諜家家酒扭蛋助攻，4月營收告捷，重回兩位數成長。
展望第2季，三波動能蓄勢待發，首先迎來高溫天氣，壽司旺季來臨；母親節、端午節將至，歡聚氣氛帶動消費力；粉絲敲碗的人氣IP三麗鷗家族扭蛋，於母親節前夕上市，再度引爆市場話題，營收可望提升。全年展店計畫維持5-10家，目前全台59家門市，上海3家門市，共計62家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言