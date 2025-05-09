快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

藏壽司財報／每股虧損0.34元 去年擬配息0.8元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞洲藏壽司（2754）9日召開董事會，通過2024年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.8元。同時通過首季財報，第1季合併營收13.34億，年減6.93%，稅後虧損0.16億，每股稅後虧損0.34元。

首季財報虧損，亞洲藏壽司解釋，主因春節連假出國暴增、國內市場旅遊低迷、天氣偏冷多雨、海外門市持續營運重整及認列虧損等因素下，影響獲利。

亞洲藏壽司並公布4月單月營收4.24億，年成長18.84% 。累積前四月營收17.58億，年減1.81%。公司表示，受惠餐飲旺季來臨，人氣IP間諜家家酒扭蛋助攻，4月營收告捷，重回兩位數成長。

展望第2季，三波動能蓄勢待發，首先迎來高溫天氣，壽司旺季來臨；母親節、端午節將至，歡聚氣氛帶動消費力；粉絲敲碗的人氣IP三麗鷗家族扭蛋，於母親節前夕上市，再度引爆市場話題，營收可望提升。全年展店計畫維持5-10家，目前全台59家門市，上海3家門市，共計62家。

營收 藏壽司

延伸閱讀

歡慶母親節 北市運動中心、泳池5/11免費使用

母親節炫新車！尪不顧安全要8歲兒「坐後車廂」 妻心寒：忘了我也是孩子媽

母親節假期聚餐出遊多 國道易壅塞路段報你知

嘉義縣表演藝術中心荷花池盛開 母親節起進入最美花期

相關新聞

晶華營收／4月5.1億元、年增11.7% 樂觀看5月母親節業績

晶華（2707）9日公告4月營收，在餐飲市場需求暢旺、北投晶泉丰旅開幕業績助益、以及太魯閣晶英酒店恢復營運後營收逐步成長...

全家營收／4月87.8億元 創歷史同期新高

全家（5903）9日公布4月營收為87.8億元，年增3.14%，創歷史同期新高，今年累計營收340.65億元，年增2％。

合庫金自結前4月獲利63億元 EPS 0.41元

合庫金（5880）公告4月自結稅後純益13.1億元，月減三成，累計前四月稅後純益63億元，年減6.2%，累計每股稅後純益...

汎德永業首季每股賺4.79元 看好第2季新車供應

車商陸續公布第1季財報，其中汎德永業今天下午公布首季歸屬母公司業主獲利新台幣3.87億元，年減8.26%，每股稅後純益4...

聯發國際財報／首季EPS 0.53元 4月營收創新高

聯發國際（2756）9日董事會通過第1季財報，單季營收2億元，創下同期新高，年增26.79%，稅後淨利1,287萬元，年...

詩肯財報／首季EPS 0.7元 新品牌下半年加入營運

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告第1季財報，單季營收5.91億元，微幅衰退2.22%，稅後純益3,505萬元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。