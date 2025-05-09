長興財報／首季EPS 0.3元 稅後純益3.49億元、年減21.7%

長興（1717）9日公布第1季財報，單季稅後純益為3.49億元，年減21.7%；每股稅後純益（EPS）0.3元。該公司董事長並通過實施庫藏股買回1萬張；預計買回期間為今年5月12日至7月11日，買回價格區間訂為每股20元至30元，惟若股價低於區間下限，亦將持續執行買回作業。

長興表示，首季三大事業部門出貨穩定，第1季營收占比分別為合成樹脂47%、電子材料26%、特用材料26%，營收比重變化不大；不過，各個事業部門產品組合改變，整體平均毛利率不及去年同期，影響獲利表現。

而長興為上游材料供應商，下游產業應用廣泛，涵蓋能源與公用事業、運輸產業、建築營造與傢具家飾、電子與電機、一般消費性產品、包裝與印刷、醫療保健、金屬機械等，產品組合會隨下游產業需求變化，公司持續開發高附加價值產品，優化產品組合以維持毛利率、保持市場領先地位。

對於美國對等關稅影響，長興強調，產品直接銷售至美國的比重仍低，目前訂單出貨影響程度不高。長興將以台灣、中國大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度供貨，因應中國大陸、北美、印度、東南亞等海外市場需求。

即使存在美國關稅政策的不確定因素，仍可致力將關稅影響降至最低。惟貿易戰或將對各個市場有不同程度影響，公司密切關注下游客戶動態，謹慎調整策略。