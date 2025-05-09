快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

詩肯財報／首季EPS 0.7元 新品牌下半年加入營運

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
詩肯董事長林福勤。記者林海／攝影
詩肯董事長林福勤。記者林海／攝影

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告第1季財報，單季營收5.91億元，微幅衰退2.22%，稅後純益3,505萬元，年減14.71%，每股純益0.7元。詩肯表示，第1季的毛利率與費用與去年同期持平，獲利減少主要仍是營收略少於去年同期所致。

詩肯表示，新加坡NOVA今年第1季獲利640萬元，較去年同期大增15.8倍，顯示體質調整已經發揮效益。

詩肯同步公告4月營收為1.71億元，年減0.85%，累計1~4月營收7.62億元，年減1.92%。其中台灣本業營收1.14億元，年增15.44%，新加坡NOVA營收5,749萬元，年減22.48%。

近期外在環境變動大，包括美國啟動新一輪關稅戰，新台幣也大幅升值等，但詩肯表示，新台幣升值對於進口來說，成本可以降低，能夠反映在獲利能力上，同時家具為內需產業，並不會受到關稅影響，整體來說，仍算是利多。

但詩肯也說，由於美國政策的不確定性高，市場觀望氣氛濃厚，也造成民眾消費心態可能趨於保守，同時匯率波動是否會衝擊房市，進而對交易量產生影響，都是後續市場變化需要持續密切觀察的因素。

截至3月底，全台門市為86店，較上月增加1店。詩肯表示，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具在台北微風南京與新竹街邊店2店，測試消費者接受度，今年下半年也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列，並會持續尋找合適的百貨商場設櫃。

新台幣 營收

延伸閱讀

欣陸財報／第1季 EPS 0.05元 旗下欣達環工表現最佳

森鉅財報／首季 EPS 1.14元 獲利2.27億元、年減38%

華航財報／首季EPS 0.69元 創歷年同期新高

奇偶財報／首季EPS -1.72元 受台積股價跳水波及

相關新聞

晶華營收／4月5.1億元、年增11.7% 樂觀看5月母親節業績

晶華（2707）9日公告4月營收，在餐飲市場需求暢旺、北投晶泉丰旅開幕業績助益、以及太魯閣晶英酒店恢復營運後營收逐步成長...

全家營收／4月87.8億元 創歷史同期新高

全家（5903）9日公布4月營收為87.8億元，年增3.14%，創歷史同期新高，今年累計營收340.65億元，年增2％。

合庫金自結前4月獲利63億元 EPS 0.41元

合庫金（5880）公告4月自結稅後純益13.1億元，月減三成，累計前四月稅後純益63億元，年減6.2%，累計每股稅後純益...

汎德永業首季每股賺4.79元 看好第2季新車供應

車商陸續公布第1季財報，其中汎德永業今天下午公布首季歸屬母公司業主獲利新台幣3.87億元，年減8.26%，每股稅後純益4...

聯發國際財報／首季EPS 0.53元 4月營收創新高

聯發國際（2756）9日董事會通過第1季財報，單季營收2億元，創下同期新高，年增26.79%，稅後淨利1,287萬元，年...

詩肯財報／首季EPS 0.7元 新品牌下半年加入營運

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告第1季財報，單季營收5.91億元，微幅衰退2.22%，稅後純益3,505萬元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。