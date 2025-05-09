詩肯財報／首季EPS 0.7元 新品牌下半年加入營運

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告第1季財報，單季營收5.91億元，微幅衰退2.22%，稅後純益3,505萬元，年減14.71%，每股純益0.7元。詩肯表示，第1季的毛利率與費用與去年同期持平，獲利減少主要仍是營收略少於去年同期所致。

詩肯表示，新加坡NOVA今年第1季獲利640萬元，較去年同期大增15.8倍，顯示體質調整已經發揮效益。

詩肯同步公告4月營收為1.71億元，年減0.85%，累計1~4月營收7.62億元，年減1.92%。其中台灣本業營收1.14億元，年增15.44%，新加坡NOVA營收5,749萬元，年減22.48%。

近期外在環境變動大，包括美國啟動新一輪關稅戰，新台幣也大幅升值等，但詩肯表示，新台幣升值對於進口來說，成本可以降低，能夠反映在獲利能力上，同時家具為內需產業，並不會受到關稅影響，整體來說，仍算是利多。

但詩肯也說，由於美國政策的不確定性高，市場觀望氣氛濃厚，也造成民眾消費心態可能趨於保守，同時匯率波動是否會衝擊房市，進而對交易量產生影響，都是後續市場變化需要持續密切觀察的因素。

截至3月底，全台門市為86店，較上月增加1店。詩肯表示，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具在台北微風南京與新竹街邊店2店，測試消費者接受度，今年下半年也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列，並會持續尋找合適的百貨商場設櫃。