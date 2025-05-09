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欣陸財報／第1季EPS 0.05元 旗下欣達環工表現最佳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

欣陸（3703）9日發布首季財報，第1季營收74.03億元，年增20.2%，稅後純益3,984.4萬元，年減58％，每股稅後純益0.05元。

欣陸投控指出，今年首季營收主係環境工程及水資源處理事業（欣達環工）專案工程持續投入，帶動營收創下單季歷史新高且較去年同期成長123.9%，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少；營建工程事業（大陸工程）營收受惠於民間建築及機電工程專案工程投入而成長。

在三大事業體中，營建工程事業稅後純益較去年同期成長39.7%，環境工程及水資源處理事業稅後純益創下單季新高，不動產開發事業本季無新完工交屋建案，但持續投入新建案興建及銷售。

欣陸投控指出，欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量。截至2025年第1季底，營建工程事業的營收存量1,253億元，相當於該事業體2024年合併營收的6倍；不動產開發事業的營收存量為264億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.4倍；環境工程及水資源處理事業的營收存量為618億元，相當於該事業體2024年合併營收的7.9倍。

水資源 營收

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