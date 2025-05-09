葡萄王營收／4月8.6億元 台灣事業月增2.41%、年增13.54%

葡萄王（1707）9日公布4月合併營收8.6億元，年減7.17%，累計今年前四月合併營收31.1億元，年減4.94%。葡萄王三大事業體中，台灣事業表現最為突出，月增2.41%、年增13.54%，成長動能主要來自母親節檔期益生菌代工出貨強勁，以及海外代工客戶成品出貨量增加，推動整體代工營收年增41.27%，同時自有品牌新品推出亦助攻營收成長，進一步拉抬整體事業體表現。

子公司葡眾4月營收年減7.76%，隨著進入產業旺季熱潮，加上今年陸續有新品上市，預期將拉升營收淨利占比成長。上海葡萄王因代工客戶下單節奏趨緩，以及經銷業務（葡軍）受市場價格競爭影響4月營收表現。不過新開發的碳酸產線，目前已有客戶下單，另有多組新客諮詢漢方氣泡飲、功能性氣泡飲等新品。上海葡萄王表示，團隊正規劃推出特色新品，持續加速客戶開發為營收注入新動能。

葡萄王9日董事會也通過2025年第1季財務報告，合併營收22.5億元，年減4.06%，營業毛利16.5億元，營業毛利率73.3%，營業淨利3.8億元，營業淨利率年減1.9%，首季每股稅後純益1.4元，較去年微幅降0.34元。

葡萄王表示，目前中國大陸市場整體大環境對於健康食品及代工需求薄弱，不過受惠台灣事業體代工業務，國內成品代工、國外原料銷售及藥品出口，拉升整體營收表現。隨著產業旺季到來，代工客戶新劑型將於第2季準備出貨，子公司葡眾會員衝聘升等蓄勢待發，上海葡萄王新客戶代工訂單也確定將於5月出貨。

葡萄王表示，集團目前獲利比重九成以上來自台灣，未來將持續以獨家專利原料優勢，強化OEM/ODM 代工業務，同時透過子公司葡眾前進馬來西亞，拓展市場版圖並提升品牌影響力。