陽明營收／4月124.93億元 年減16.4%

陽明海運（2609）4月營收為124.93億元，較3月營收減少7.36億元，減幅為5.56%，較去年同期營收減少24.51億元，減幅為16.4%。

陽明累計前四個月營收為台幣580.09億元，較去年同期營收587.45億元，減少新台幣7.36億元，減幅為1.25%。

近期貨櫃航運市場受美國貿易政策與經濟風險影響，貨載需求疲軟。此外，5月6日美國與葉門胡塞組織達成停火協議，但據胡塞組織聲明停火協議，並未禁止其對以色列有關的船隻進行攻擊，在安全考量下，短期尚無法判斷紅海何時可恢復正常通行。

陽明分析，受美國關稅政策不確定性與金融市場動盪影響，全球主要經濟預測機構多下調2025年全球經濟成長預測值。聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)最新報告指出，受貿易緊張局勢升級和持續不確定性的影響，今年全球經濟成長預期放緩至2.3%，貿易政策的不確定性將影響企業信心和長期規劃，並重塑全球貿易格局；國際貨幣基金組織(IMF)亦下調今年經濟成長至2.8%，並示警關稅戰恐重創全球經濟。