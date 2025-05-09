長榮航營收／4月184億元 為歷年同期最佳

長榮航空（2618）4月合併營收達184.78億元，為歷年同期最佳，年增率為3.41%，客運營收達118.35億元，貨運營收達44.36億元。

客運方面，4月受復活節假期、泰國潑水節以及加拿大報稅季等因素帶動，長程航線訂位需求明顯成長，從台灣出發的航班延續一貫的強勁表現，載客率超過九成。短程航線方面，日本賞櫻旺季及清明連假進一步推升旅遊熱度，另外，主要觀光航點如峴港、峇里島與河內等地持續熱絡，載客率皆超過九成。港澳與大陸航線因多元假期與春季旅遊熱潮亦帶動訂位需求大幅提升。

貨運方面，因應美國對等關稅政策，供應鏈轉移，長榮航空適時調整貨機航班部署並充分利用客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。