快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

萬海營收／4月114.38億元、超出預期 年增13.16%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）於9日公告2025年4月合併營收為114.38億元，受到4月份天數少一天，呈現月減2.94%，但年增13.16%；累計全年營收485.28億元，年增28.63%。

萬海今年前4個月亞洲區間航線的運費比去年同期成長逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，將有助於營運穩定增長。此外，美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，顯示終端市場需求對下半年存在相對正向訊號。

但近期航運市場，受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。萬海認為，2025年亞洲到北美線的長約簽訂情況比市場預期好，價格跟數量同步上揚；美國線長約平均漲幅較去年同期成長3-4成，有助於下半年營收、獲利維持穩健。

萬海認為，除非美國的終端需求全部消失，不然早晚有一天一定要出貨，民生必需品需求出貨需求會慢慢出現，只是時間早、晚的問題。即便目前美中都面臨高關稅，美西、美東航線的貨載量低迷不振；仍然有三類貨品還是持續在出貨，首先客製化傢俱，第二自動化需求的工具機台，以及民生必需品。

營收 萬海

延伸閱讀

沛波財報／首季EPS 0.47元 合併營收19.4億元

出口車免中轉 南京拚航運物流中心

長榮4月營收年減5.6%

來億4月合併營收年增54％ 喬山增22%

相關新聞

晶華營收／4月5.1億元、年增11.7% 樂觀看5月母親節業績

晶華（2707）9日公告4月營收，在餐飲市場需求暢旺、北投晶泉丰旅開幕業績助益、以及太魯閣晶英酒店恢復營運後營收逐步成長...

全家營收／4月87.8億元 創歷史同期新高

全家（5903）9日公布4月營收為87.8億元，年增3.14%，創歷史同期新高，今年累計營收340.65億元，年增2％。

合庫金自結前4月獲利63億元 EPS 0.41元

合庫金（5880）公告4月自結稅後純益13.1億元，月減三成，累計前四月稅後純益63億元，年減6.2%，累計每股稅後純益...

汎德永業首季每股賺4.79元 看好第2季新車供應

車商陸續公布第1季財報，其中汎德永業今天下午公布首季歸屬母公司業主獲利新台幣3.87億元，年減8.26%，每股稅後純益4...

聯發國際財報／首季EPS 0.53元 4月營收創新高

聯發國際（2756）9日董事會通過第1季財報，單季營收2億元，創下同期新高，年增26.79%，稅後淨利1,287萬元，年...

詩肯財報／首季EPS 0.7元 新品牌下半年加入營運

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告第1季財報，單季營收5.91億元，微幅衰退2.22%，稅後純益3,505萬元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。