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華航財報／首季EPS 0.69元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航（2610）9日公告114年第1季財報，合併營業收入527.72億元，合併營業淨利56.51億元，年增46.7%。圖為示意圖。中華航空提供 羅建怡
華航（2610）9日公告114年第1季財報，合併營業收入527.72億元，合併營業淨利56.51億元，年增46.7%。圖為示意圖。中華航空提供 羅建怡

華航（2610）9日公告114年第1季財報，合併營業收入527.72億元，合併營業淨利56.51億元，年增46.7%，合併稅後淨利46.56億元，年增36.54%，稅後純益41.86億元，每股盈餘0.69元，較去年同期增加0.18元，營收與每股盈餘皆創歷年同期最高及單季次高的紀錄。

華航表示，旅運市場延續去年熱度，且適逢農曆春節、寒假等連續假期，華航第1季客運收入326.91億元，較上季增12.3%。展望後續客運需求樂觀看待，華航夏季班表陸續增加台北(桃園)往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，看好南台灣市場潛力，亦有增班及放大機型等規劃；除持續維持北美運力外，歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆為國籍業者之冠，全力為旅客提供最便利的營運航網。

第1季華航貨運收入156.94億元，較去年同期增加27.46%，受惠市場需求升溫，運量及運價皆較去年同期有所提升。近期國際間關稅政策變化，華航因應各地出口貨量的改變，配合調整區域線航網，優化貨源組成，以兼顧成本及收入，維持高單位收益。華航持續密切關注國際局勢，並透過靈活調整客貨運策略，確保營運穩健並強化市場競爭力。

客運 華航

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