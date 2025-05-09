快訊

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

五福營收／4月7.28億元 創同期新高、單月歷史次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）9日公告4月合併營收達7.28億元，年增13.94%，不僅創歷年同期新高，亦為歷史單月次高。今年以來，已連續四個月較去年成長，累計前四月合併營收達29.17億元，年成長近兩成，反映疫後出境旅遊動能持續增溫，公司穩健營運策略亦持續奏效。

五福表示，4月營收動能主要來自於日本線持續穩健成長，其中大阪與北海道銷售暢旺，沖繩受惠於產品創新與新航點啟動，業績表現亦較去年明顯提升；東南亞則因航班機位充足與數位行銷成效助力，加上企業包團需求旺盛，帶動整體業績成長。長程線（如歐洲、美加、紐澳）表現亦亮眼，團體出團人次與平均客單價皆同步成長，推升整體營收結構優化。

五福指出，近期新台幣匯率升值，有助於強化民眾出境意願與海外消費力，公司將加速暑期旺季市場部署。繼5月陸續開設高雄澄清與台北南京復興門市後，6月預計啟動彰化員林門市，下半年亦將布局高雄楠梓、台中及中壢等具潛力區域，配合在地化行銷、社群引流與專屬優惠活動，加強區域滲透與社區型客群經營，進一步鞏固南北市場版圖。

高雄出發航點供給穩定擴增，中華航空於4月15日重啟「高雄－福岡」航班，台灣虎航（6757）將於7月新增「高雄－仙台」直飛航線，五福亦同步推出多樣化旅遊商品，提供南部旅客更多元的彈性選擇。此外，日本沖繩進入傳統旅遊旺季，全新主題樂園「JUNGLIA OKINAWA」預計於7月盛大開幕，預期將吸引大批親子族群前往，五福亦已提前啟動相關行程包裝與宣傳操作。

五福針對多元市場族群，持續強化產品深度與分眾化策略，包括日本線穩定操作各主要航點，搭配區域主題如祭典、動漫景點、親子樂園，深化遊程內容。韓國線開發「無購物純享受」路線，主打文化體驗、特色住宿，鎖定青壯年與女性旅客。東南亞線除越南芽莊、峴港、富國島等熱門自由行外，擴大布局胡志明與河內等潛力市場；泰國線推出清邁水燈節與6人成行商品，精準對應小團化趨勢。長程線持續強化歐洲、紐澳等深度旅遊行程，搭配早鳥優惠、信用卡分期專案與內容行銷，提升市場反應速度與轉換力。

東南亞 營收

延伸閱讀

台電電壓驟降影響高雄3大產業園區 南科管理局：園區無停電

高雄老翁撞死日籍婦 雄檢依過失致死將他起訴

高雄大規模跳電！台電：電纜故障造成 已恢復正常供電

日籍婦高雄人行道遭撞不治 司機過失致死罪起訴

相關新聞

長榮航營收／4月184億元 為歷年同期最佳

長榮航空（2618）4月合併營收達184.78億元，為歷年同期最佳，年增率為3.41%，客運營收達118.35億元，貨運...

華航財報／首季EPS 0.69元 創歷年同期新高

華航（2610）9日公告114年第1季財報，合併營業收入527.72億元，合併營業淨利56.51億元，年增46.7%，合...

裕隆第1季獲利衰退近五成 強調多角化經營 與三菱合作將添動能

裕隆昨（8）日董事會通過今年第1季財報，首季合併營收達175.88億元，年減15.24%，單季稅後純益4.36億元，年減...

儒鴻犀利 第1季每股賺6.12元

儒鴻昨（8）日召開董事會通過首季財報，第1季營收93.75億元，年增22.82%，毛利率30.2%，年增0.7個百分點，...

統一第1季 EPS 0.91元 業外收益減

統一昨（8）日公布第1季營運成果，受到業外投資收益減少，第1季出現本業營收成長，獲利下滑的情形，單季稅後純益51.57億...

台聚集團四公司虧損

台聚集團旗下各公司第1季財報出爐，由於市場需求不振，台聚、亞聚、台達化和華夏單季都出現虧損。各公司正布局新區塊市場和開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。