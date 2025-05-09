龍德造船財報／首季EPS 1.48元 獲利1.67億元、年減34.2%

龍德造船（6753）9日公告第1季財報，單季交出稅後純益1.67億元成績，年減34.2%，每股純益（EPS）為1.48元。法人指出，該公司手中的五艘沱江軍艦訂單，打造執續推進，預計2026年底全數交付，有助營運表現。

龍德造船目前訂單建造以海軍的沱江級軍艦為主，以第1季營收來看，單季營收12.37億元，比去年同期的11.39億元，增加8.6%，但稅後純益1.67億元，比去年同期的2.54億元減少34.2%，每股純益1.48元。

展望營運前景，法人指出，該公司繼建造首批沱江級軍艦後，前年以30億元標價拿下海軍第二批3艘沱江級艦艦體建造案後；接續，去年又拿下國防部所編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案。

而就在手的五艘沱江軍艦訂單，截至去年底為止，工程執行達25%，預計今年、明年將完成75%，2026年底全數交付。

展望未來業務方面，龍德造船近期獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有10案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多，其次為公務船、工作船等。

此外，龍德造船並正積極投入無人船(USV)自主系統研發，打造了一個15米的無人船，採用鋁合金的船殼，並配置兩台800匹的馬力作為測試跟展示。

同時，也建造了超大型的無人水下載具自主系統的研發，裝配有控制和動力、系統管道系統、感測系統，以及自主套件如感知功能，擬進一步開拓新市場領域。