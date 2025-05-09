寶雅營收／4月19.3億元 寫歷史同期新高紀錄
寶雅（5904）9日公布4月合併營收19.3億元，月增0.8%、年增7.4%；今年累計營收82.22億元，年增7.2%。
寶雅表示，截至4月底為止，全國共有420間寶雅，將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時優化產品組合以及加速數位布局，提升消費者體驗。
寶雅推出今夏最強「超神券」活動，即日起至2025年6月3日止，凡於全台寶雅實體門市選購包括私密保養品、居家染髮劑與舒適內衣等指定熱銷品項，單筆消費達活動門檻，即可獲得一張9折現金抵用券，全館商品皆可折抵使用，可於2025年6月5日至7月1日期間內回店使用，折抵範圍不限商品，輕鬆挑選日常美妝、保健零食、旅行配件等超過萬件商品。
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