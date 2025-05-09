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沛波財報／首季EPS 0.47元 合併營收19.4億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波（6248）董事會通過第1季合併營收新台幣19.4億元，較去（2024）年同期減少11.85%，歸屬母公司稅後淨利4,660萬元，較去年同期減少3.72％，每股稅後盈餘（EPS）0.47元。

沛波總經理黃霈櫻表示，儘管第1季鋼筋價格走低及鋼品買賣量減少，致營收及獲利略受影響，但隨著鋼筋出貨量創歷年同期新高，整體營運仍維持穩定表現。

公司治理方面，沛波持續強化制度與資訊透明度，第11屆公司治理評鑑再度名列前20%，顯示公司在永續經營與公司治理上的穩健表現，並積極落實企業社會責任，持續為利害關係人創造長期價值。

總經理黃霈櫻表示，雖全球市場環境仍存不確定性，但受惠於國內營建工程穩健推進，建築用鋼筋需求保持穩定，接單動能持續，全年營運展望正面樂觀。

EPS 營收 財報 鋼鐵

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