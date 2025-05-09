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國精化財報／第1季獲利0.51億元、年減13.6% 惟前景看俏

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

國精化（4722）9日公布第1季財報，單季營9.17億元、年增0.9%；首季稅後純益為0.51億元，相較去年同期0.59億元，減少13.6%，每股稅後純益0.51元。

展望今年，法人認為，國精化今年營運亮點在於高速運算5G材料（HC材），經取得多間CCL大廠認證，將逐步導入新開發的產品線。

第一套量產設備預計從6月份開始正式投產，一套設備年產能可達450噸水準，其次，正打造中的第二及第三套設備，預計今年底可以完成，明年可以投產。屆時，高速運算5G材料（HC材）年產能將達1,400噸。

而正興建的安南新廠將配置UV光固化產線，預估今年第4季投產，正式量產後，光固化總產能可達5萬噸。預期生產效率上會更為優化，後續將以提高安南新廠產能利用率為主要目標，未來逐步調整產品配比。

據了解，UV光固化材料在疫情過後，以中國大陸為主的新產能陸續開出，由於今年下半年持續有新增產能投入，在需求沒有明顯恢復前，UV光固化材料的毛利率恐維持在低檔。

5G 財報

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