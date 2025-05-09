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亞泥營收／不畏匯率與關稅挑戰 4月62.76億元、年增10.4%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）9日公告2025年4月及前四月合併營收數字，儘管面臨台幣升值與關稅壓力等多重變數影響，亞泥4月營收達62.76億元，年增10.4%，累計前四月合併營收達228.71億元，年增3.1%。

亞泥指出，台灣市場主要動能來自水泥銷量回升，相較於去年同期花蓮地震造成低基期效應，今年市場需求明顯回暖。此外，子公司例如亞東預拌的表現，也進一步挹注業績，帶動整體營收增長。

此外，大陸市場表現正呈顯復甦情況，水泥價格較去年同期上揚，基礎建設投資逐步推升需求，同時煤炭價格回落有效降低成本壓力。亞泥透過靈活的價格策略，掌握市場動態，鞏固競爭優勢。

儘管相較上個月，4月因為股匯市劇烈波動，導致營收微幅下滑，但亞泥憑藉審慎的風險管理與應對策略，將外部衝擊降到最低，整體表現仍優於市場預期。

亞泥強調，在全球經濟不確定性下，公司將持續深化本業發展，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。

亞泥 營收

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