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和迅營收／前四月8,213萬元、創同期新高 細胞新藥啟動臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股和迅（6986）4月營收3,138萬元，月增48.97％，年增72.26％；累計今年前四月營收8,213萬元，年增117.4％，改寫歷史同期新高，其主要受惠於CDMO/CMO客戶訂單進度穩定推進，造就穩定成長的出貨態勢，創造和迅4月份業績延續第1季氣勢步步高升，繳出亮麗成績單。

不僅如此，和迅於今年4月達成重大里程碑—旗下自行研發的異體間質幹細胞治療新藥「HeXell-2020」近日獲美國食品藥物管理局（FDA）核准用於治療冠狀動脈心臟病IND新藥臨床試驗申請，正式啟動第一/二期（Phase I/IIa）人體國際臨床試驗。

和迅表示，該新藥產品以創新的異體臍帶間質幹細胞技術，鎖定冠狀動脈疾病患者，未來有望為全球心血管疾病患者帶來全新治療選項。此舉不僅標誌著公司細胞新藥開發的重大進展，更是全球市場布局的關鍵一步，也象徵和迅雙軌營運機制的意義，和迅將持續積極推進臨床試驗進程，期待最終的開花結果。

根據Global Information最新市場調查報告，全球再生醫療市場在2024年已達267億美元，並將以19.15%年複合成長率（CAGR）擴張，在2033年達到1304億美元，可見再生醫療龐大市場商機。又根據美國心臟協會（AHA）及美國疾病控制與預防中心（CDC）的統計，2022年在美國有逾94萬人死於心血管疾病（CVD），2017年到2020年間則有1.279億美國成人軍患有某種形式的CVD，而冠狀動脈心臟病（Coronary Artery Disease, CAD）患者為美國CVD死亡的最高主因，占39.5％，也說明市場對創新治療的高度需求。

和迅自2019年創立以來深耕細胞治療領域，在細胞培養、處理、保存上皆有精熟獨到技術，目前已擁有33項國際專利，2024年也已完成十公斤與百公斤級外泌體量產平台建置，並隨客戶臨床進度持續投資先進製程設備，顯示和迅在技術面拓展成熟之外，產能面也已充分搭載，以面對國際需求。

展望2025年，和迅持審慎樂觀看法。近日和迅董座已由總經理黃濟鴻接任，正式邁向專業經理人架構，公司治理完善更進一步。和迅將持續實踐自興櫃以來承諾投資人之雙軌營運策略，以研發創造業務收入，以業務收入支持研發。此外，和迅計畫進一步深化海外合作，積極拓展國際市場。同時，公司也將投入更多資源於人才培育與技術升級，強化內部研發團隊的創新能力，並加速次世代細胞治療產品的開發進程，力求在全球再生醫療市場中占據領先地位。

心血管疾病 美國

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