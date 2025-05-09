正隆財報／首季稅後純益8,992萬元、EPS 0.08元 看好5月旺季帶動需求

正隆（1904）8日公布首季財報，首季稅後純益達8,992.1萬元，年減71.4%，稅後每股純益（EPS）為0.08元。另，正隆並同步公布4月營收為33.9億元，年減2.3%，今年累計營收達136.8億元，年增0.7%。

正隆表示，今年首季獲利較去年衰退，主要是因為去年有三個廠房處分利益入帳所致，本業方面，今年首季毛利率只略為降低兩個百分點。

營收方面，正隆表示，4月紙業表現平穩，工紙拉貨水準與上月相當。然而，營收較上月下滑的主因，主要是3月有營建租賃收入1.6億元入帳，若排除此因素，工紙本業的拉貨動能其實與上月相近。海外方面，正隆指出，越南市場受到當地連假影響，4月送貨天數較為減少，也少掉幾天的營收。

正隆指出，工紙價格也維持穩定，但目前看來的需求量不高，展望第2季，隨著5月進入傳統旺季，天氣炎熱將帶動水果、飲料等包裝需求增溫，預期可再帶動需求量，也看好營收可再進一步成長。