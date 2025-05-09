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裕民第1季獲利低於法人預期 分析師估今年 EPS 4.8元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

裕民（2606）公告第1季財報，單季毛利率為18.91%，本業利益4.79億元，季減51.5%，主因在於適逢農曆春節需求淡季、運價呈現走跌所致，另業外淨收益為負向貢獻，稅後獲利2.27億元、季減75.4%，每股獲利（EPS） 0.27元，低於法人預估。

法人機構表示，運價方面，農曆年後，受到巴西雨季及澳洲颶風等因素影響礦商出貨，導致海岬型船舶現貨運價一度跌破航商現金成本，隨後氣候因素影響漸緩，運價已見回升，但第2季以來，海岬型船舶運價持續於航商日營運成本水準附近震盪，漲勢動能不如預期。

根據國際研究機構預估，今年散裝市場運力增速將較2024年略為下滑，其中海岬型船舶運力增速將由2024年的1.8%降至1.3%，而其餘中小型船舶運力增速則與2024年相當、約3%~4%；此外，觀察新船訂單占運力比重的數據，同樣也是海岬型船舶的新船訂單比重較低，因此，在各類型船舶中，海岬型船舶的運價走勢仍將相對看好，估今年EPS約為4.8元。

EPS 財報

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