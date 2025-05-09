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振宇五金財報／首季稅後純益2,586萬元、EPS 1.34元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

振宇五金（2947）8日公布首季財報，合併營收達5.5億元，年增7.8%。稅後純益為2,586萬元，稅後每股純益（EPS）達1.34元，較去年同期的0.98元成長。

振宇五金同時公布4月合併營收達1.7億元，年增3.9%，今年累計營收達7.3億元，年增6.82%，展現營收獲利雙成長。振宇五金指出，近期面臨國際關稅政策波動加上清明連假推升國人出遊意願，壓抑國內居家消費動能，公司仍展現出強韌的營運體質。4月單月營收逆勢成長，主因來自清明促銷活動與新門市布局效益開始發酵，有效帶動區域來客數與業績動能。公司也同步推進三峽門市籌備作業，持續拓展北部市場的布局，擴大市場占有率。

在供應鏈策略方面，面對全球關稅壓力，公司積極與具出口實力的在地外銷工廠合作，強化採購彈性並控制成本。首波導入之MIT手工具，帶動該品類銷售量年增8.4%，為單月成長幅度最高的類別；另油漆防水品類亦受惠於季節需求與促銷推力，年增6.08%，突顯公司在商品與供應策略上的調整方向正確，進一步挹注營運動能。

在營運方面，振宇五金因應6月起夏季電價上路，積極深化「節能商品」布局，鎖定節電與綠色消費雙重趨勢。根據經濟部能源局資料指出，室內空調溫度每調高1℃，可節省6至9%冷氣用電，若搭配風扇使用，循環效率更佳，可進一步降低空調耗能；其中DC馬達產品相較傳統AC馬達，可節省高達70%用電成本，公司已陸續引進DC節能風扇、DC抽風扇與馬達立扇...等多樣化節能家電商品，協助消費者降低用電支出、實踐低碳生活。同時也攜手億光電子（2393）推出ALD自有品牌「LED 超節能燈泡」，進一步擴大節能商品選擇。公司表示，節能商品將成為夏季主力商品，有望為營運帶來新的成長動能。

在數位會員方面，4月數位會員營收達1.07億元，占總營收比重達56.5%，年增3.55%；會員總數突破61.3萬人，年增17.31%，單月新增逾9萬人，創歷年同期新高。透過五月份雙節促銷活動，結合會員專屬家電抽獎及點數兌換機制，成功提升會員黏著度與回購率，擴大品牌長期效益。

除了營運表現穩健，振宇五金亦不忘落實企業文化與團隊精神。適逢端午佳節，振宇五金將再度出征鹿港國際端午龍舟競賽，此次同樣由總經理洪國展親自領軍，率領振宇五金志工團「振宇ㄟ所在」以及「振宇心五金」兩支隊伍，共50位菁英夥伴共同參賽，比賽於5/30在彰化縣鹿港福鹿溪畔登場，展現員工凝聚力及持續推廣運動企業的承諾。

營收 綠色消費 財報

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