台驊財報／第1季稅後純益2.75億元 EPS 2.02元

國內海運物流龍頭台驊投控（2636）第1季財報繳出亮麗成績單，合併營收為55.71億元，年增 19.62%。在全球航運與物流市場回穩帶動下，三大事業群同步增長，單季稅後純益為2.75億元，每股盈餘（EPS）達2.02元。

展望2025年第2季，儘管海運市場仍受全球總體運力供過於求以及美國進口關稅政策不確定性等因素干擾，整體供需結構面臨壓力，惟主要航商持續執行控艙、減班等供給調節措施，運價水準得以維持相對穩定，市場呈現量穩價平的格局。

空運方面，受到中美貿易政策調整預期影響，中國大陸出口型電商客戶對美出貨節奏略有放緩。然而，公司憑藉對歐洲與加拿大市場的布局及與航空業者間穩固的長期艙位合作機制，整體貨量維持穩定。加上積極拓展北美以外區域之客戶，並加重布局於電子產品等高單價貨類，有效強化營收組合的彈性與抗風險能力。

中歐鐵路方面，隨著部分出口商基於風險分散考量，逐步將貨物轉由鐵路通道運往歐洲，帶動中歐班列出貨需求明顯升溫。鐵路聯運方案在時效穩定與清關順暢等優勢下，逐漸成為具備成長潛力的替代性運輸選項。內貿物流則持續回穩，隨著中國大陸國內零售與製造業客戶逐步重啟補庫動作，公司亦同步優化客戶結構與業務組合，預期該事業群營收有望逐步回升。

2025第1季毛利為9.20億元，毛利率16.51%；營業費用控制得當，營業利益達2.61億元，營業利益率 4.69%；本期淨利為2.83億元，淨利率為5.08%，整體獲利水準優於去年同期。

受2025年農曆春節假期提前，加上市場預期中美關稅政策之影響，使多數客戶為降低通關與關稅風險，選擇提前安排第1季出貨。

海運事業群方面，受惠於出口商提早備貨與紅海航線繞行造成艙位緊張，帶動第1季出貨量與單價同步攀升，營收表現優於預期。空運事業群則在農曆年後明顯受惠於電商客戶恢復補貨，尤其是北美與東南亞市場快速重啟採購，加上部分消費型電子產品客戶拉貨急單，推升整體空運出貨動能。

鐵路事業群持續受益於中歐陸運需求，尤其紅海危機造成遠洋海運繞行非洲、時程延長，促使跨境電商與製造商加大對中歐鐵的需求，作為出口歐洲的關鍵替代方案，進而推升第1季鐵路營收優於去年同期。

內貿物流事業群則呈現短期調整態勢。部分客戶調整庫存周期與採購節奏，導致倉儲周轉率下滑、出貨意願保守，進一步壓抑內貿物流的單季營收表現。