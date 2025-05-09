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台聚集團四公司虧損

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台聚集團旗下各公司第1季財報出爐，由於市場需求不振，台聚（1304）、亞聚、台達化和華夏單季都出現虧損。各公司正布局新區塊市場和開發差異化產品，力求突破營運瓶頸。

受到石化品市場需求不振、產能過剩等影響，以聚乙烯（PE）和EVA為主力的台聚、亞聚首當其衝；台聚第1季稅後虧損6.33億元，每股淨損0.59元；亞聚單季虧損2.37億元，每股淨損0.4元，均是連六季虧損。

華夏主力產品是聚氯乙烯（PVC），是連三季虧損狀態，首季稅後虧損2.68億元，每股淨損0.46元。專攻PS和ABS區塊市場的台達化，首季虧損0.54億元，每股淨損0.14元。

法人認為，台聚、亞聚因大陸石化廠擴增產能，未來幾年EVA市場恐仍壟罩在供過於求陰霾，因此持續提高LDPE與塗覆級EVA銷售量，開發差異化產品，避開通用市場削價競爭。

台達化營運受美國關稅政策、地緣政治和海運費波動等因素的衝擊，加上大陸擴建ABS、PS、EPS產能，競爭加劇，現正積極拓展海外新市場。

台聚

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