統一第1季 EPS 0.91元 業外收益減

統一（1216）昨（8）日公布第1季營運成果，受到業外投資收益減少，第1季出現本業營收成長，獲利下滑的情形，單季稅後純益51.57億元，年減6.8%，每股純益0.91元。

統一大陸轉投資事業統一中控今年首季淨利達人民幣6.02億元（約新台幣25.1億元），年增31.8%，創歷年同期新高，主要是受惠於食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升，促使整體營運效益保持成長動能。

統一指出，統一中控食品及飲品保持穩健增長，營收創同期新高，包括茄皇、茶、海之言等產品均表現亮眼，統一中控深耕品牌價值營銷，以技術研發追求更優質的產品力。

轉投資的統一超商先前已公告今年首季稅後純益達28.96億元，年減1.7%，主因提前布局數位優化、物流建置與海外展店等認列支出，導致單季淨利衰退。