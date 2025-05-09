儒鴻犀利 第1季每股賺6.12元

儒鴻（1476）昨（8）日召開董事會通過首季財報，第1季營收93.75億元，年增22.82%，毛利率30.2%，年增0.7個百分點，創同期新高；稅後純益16.79億元，年增17.8%，每股純益6.12元，創同期次高。

儒鴻表示，首季毛利率創同期新高，主要是印尼廠產能與效率提升，對毛利率有顯著正面影響，隨著產能逐步開出，帶動整體表現。另外在業外方面，第1季匯兌收益為1.13億元，對財報也帶來正面挹注，近期新台幣升值強勁恐侵蝕第2季獲利表現，惟公司表示，還是要到季底結算才能看出影響。

儒鴻昨天並公告4月營收達33.9億元，年增18.18%，為同期次高，累計今年前四月營收127.66億元，年增21.55%。儒鴻表示，4月布的占比來到33.1%，比首季略高，持續進入出貨旺季，不過，成衣第2季也有不錯的表現，整體第2季年增率有望雙位數成長。

展望後市，儒鴻表示，目前成衣接單能見度至7、8月，8至10月訂單仍在陸續進來，下半年需觀察關稅與匯率變數，接單持續進行但仍有觀望氣氛。

值得留意的是，儒鴻昨天董事會雖未對印尼三期拍板定案，但近期已密集與當地建築師討論，預計8月董事會將提出明確規劃。目前傾向三期皆規劃為成衣廠，另會再買地建布廠，投資時點將視現場評估與規劃進度而定。

廣越也公布首季財報，單季每股虧損1.26元，惟本業較去年同期虧損收斂，營運體質改善。廣越第1季合併營收達27.56億元，年增16.4%；營業淨損1.18億元，由於業外收益較去年同期減少，單季稅後淨損1.39億元。

廣越董事長吳朝筆表示，目前訂單能見度已至第3季，所有既有訂單均依計畫穩定出貨。