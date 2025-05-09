裕隆第1季獲利衰退近五成 強調多角化經營 與三菱合作將添動能

裕隆（2201）昨（8）日董事會通過今年第1季財報，首季合併營收達175.88億元，年減15.24%，單季稅後純益4.36億元，年減49.7%，每股純益0.42元。

裕隆表示，第1季車市買氣明顯衰退，以汽車產業為主的裕隆營收與獲利也同步衰退，第1季營收較去年同期下滑一成五，主要是台灣地區因車型減少而影響車輛掛牌數，大陸地區也因新能源車崛起而不利掛牌數表現。

裕隆今年首季累計合併營業淨利達15億元，年減22.8%，主因轉投資裕融企業調整經營方向及型態，導致融資事業占比減少，以致營業淨利減少。此外，第1季受到貨物稅降稅議題影響，造成市場出現緩購情形，影響所及轉投資事業，包括中華車與裕日車的銷售和獲利都同步衰退，轉投資獲利減少，都對裕隆的獲利造成影響。

不過，裕隆強調，集團持續進行多角化發展，將觸角伸及更多行業，除了裕隆城的通路之外，在日本三菱與鴻華先進開發的電動車（EV）合作，計畫由鴻華先進供應給日本三菱汽車的OEM電動車型，將由裕隆與鴻華先進負責開發，並由裕隆三義汽車工廠負責生產，計劃於2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）上市，也為未來裕隆集團的整體發展增添動能。

裕隆集團指出，雖然以台灣汽車市場為主力，但裕日車與大陸東風裕隆關係緊密，裕融並轉投資東南亞市場，此次三菱與鴻華先進的合作計畫，裕隆負責生產，將擴展澳洲與紐西蘭市場，成為裕隆多角化的另一個重要環節。