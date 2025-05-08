威宏財報／首季EPS 2.43元 柬埔寨廠通過Nike驗廠、第3季貢獻營收

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布第1季合併財報，合併營收19.83億元、年增9.6%，毛利率21.33%，較去年同期增加1.2個百分點，創同期新高，稅後純益1.63億元、年減6.7%，每股稅後純益2.43元。

威宏同時宣布，旗下子公司威保柬埔寨廠正式通過Nike驗廠，將配合客戶政策加速運動裝備訂單從大陸轉出，預計第3季起開始貢獻營收，迎接2026年世界盃足球賽龐大商機。

隨著步入第2季傳統旺季，東南亞各廠區訂單已經滿載，挹注4月合併營收6.77億元，累計前四月合併營收26.6億元，年增3.3%。

威宏指出，4月上旬美國推出對等關稅政策，造成全球性貿易恐慌，各產業搶艙排擠，影響實際出貨時程，部分訂單將遞延至下月依船期陸續出貨。

威宏表示，受地緣政治因素、美國擴大加徵關稅政策影響，包括輕奢、精品、運動等國際知名品牌客戶，正加速轉移原本在中國大陸生產的訂單至東南亞地區。

其轉單效益，已使柬埔寨宏盛廠、越南德御廠稼動率接近滿載，挹注威宏輕奢、運動兩大事業群在手訂單能見度高，威宏已同步啟動擴增產線，以及招募人員進駐生產計畫，以滿足更龐大轉單需求。

威宏說，以生產運動器材運動手套等周邊配件的威保柬埔寨廠，已通過Nike驗廠，並陸續開始接單生產，最快在第3季起出貨放量、貢獻營收獲利。

而為配合客戶生產轉出中國大陸政策，原有在東莞的產能將逐步轉移至柬埔寨，後續有助國際品牌客戶增加運動裝備訂單，為2026世界盃足球賽龐大的商機做好準備。

展望未來，威宏對今年維持審慎樂觀看法，即便美國關稅政策反覆，導致全球陷入貿易憂慮，但目前僅大陸採取較強硬反制措施，東南亞各國與美國就此議題保持緊密協商。

威宏表示，後續將審慎觀察談判結果對美國零售影響；此外，既有中國大陸廠區以歐系與亞洲系列銷售為主，關稅議題尚在控制範圍內，威宏也將與客戶保持密切合作因應。