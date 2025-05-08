快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

威宏財報／首季EPS 2.43元 柬埔寨廠通過Nike驗廠、第3季貢獻營收

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布第1季合併財報，合併營收19.83億元、年增9.6%，毛利率21.33%，較去年同期增加1.2個百分點，創同期新高，稅後純益1.63億元、年減6.7%，每股稅後純益2.43元。

威宏同時宣布，旗下子公司威保柬埔寨廠正式通過Nike驗廠，將配合客戶政策加速運動裝備訂單從大陸轉出，預計第3季起開始貢獻營收，迎接2026年世界盃足球賽龐大商機。

隨著步入第2季傳統旺季，東南亞各廠區訂單已經滿載，挹注4月合併營收6.77億元，累計前四月合併營收26.6億元，年增3.3%。

威宏指出，4月上旬美國推出對等關稅政策，造成全球性貿易恐慌，各產業搶艙排擠，影響實際出貨時程，部分訂單將遞延至下月依船期陸續出貨。

威宏表示，受地緣政治因素、美國擴大加徵關稅政策影響，包括輕奢、精品、運動等國際知名品牌客戶，正加速轉移原本在中國大陸生產的訂單至東南亞地區。

其轉單效益，已使柬埔寨宏盛廠、越南德御廠稼動率接近滿載，挹注威宏輕奢、運動兩大事業群在手訂單能見度高，威宏已同步啟動擴增產線，以及招募人員進駐生產計畫，以滿足更龐大轉單需求。

威宏說，以生產運動器材運動手套等周邊配件的威保柬埔寨廠，已通過Nike驗廠，並陸續開始接單生產，最快在第3季起出貨放量、貢獻營收獲利。

而為配合客戶生產轉出中國大陸政策，原有在東莞的產能將逐步轉移至柬埔寨，後續有助國際品牌客戶增加運動裝備訂單，為2026世界盃足球賽龐大的商機做好準備。

展望未來，威宏對今年維持審慎樂觀看法，即便美國關稅政策反覆，導致全球陷入貿易憂慮，但目前僅大陸採取較強硬反制措施，東南亞各國與美國就此議題保持緊密協商。

威宏表示，後續將審慎觀察談判結果對美國零售影響；此外，既有中國大陸廠區以歐系與亞洲系列銷售為主，關稅議題尚在控制範圍內，威宏也將與客戶保持密切合作因應。

東南亞 運動

延伸閱讀

益張財報／第1季 EPS 1.6元 毛利率續創新高

捷流財報／第1季EPS 0.67元 4月營收1.81億元、月增2.8%

Nike、Adidas帶頭喊話！美76家鞋業連署求川普「放鞋一馬」

假幣商助柬埔寨詐騙機房洗錢逾3億 調查局逮水房首腦

相關新聞

中傑延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

中傑-KY（6965）日前辦理第1季財報提報董事會召集通知一案，因延遲輸入重大訊息，已違反相關規定，處以新臺幣3萬元違約...

台新金營收／前4月60億元 銀行獲利續創同期新高

台新金（2887）8日公布4月自結盈餘，4月自結稅後純益12.7億元，累積前四月稅後純益60億元，累計每股稅後純益（EP...

永豐金股價站回半年線 回補川普解放日跳空缺口

永豐金（2890）8日早上股價站回半年線，回補4月2日川普「解放日」推對等關稅的跳空缺口。

視陽第1季 EPS 3.08元 鉅明1.5元

視陽（6782）昨（7）日公告首季財報，營收9.47億元，年增16.2%，稅後純益1.94億元，年增13.8%，每股純益...

寒舍第1季 EPS 0.62元 順德0.62元

寒舍（2739）昨（7）日公告去年財報，首季營收13.99億元，年增3.2%，受惠旅遊與...

必應第1季 EPS 0.23元 華固-0.42元

必應創造（6625）昨（7）日公告，2024年全年稅後純益2.85億元，每股純益5.84元，擬配發每股現金股利4元，以昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。