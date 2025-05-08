快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

喬山營收／4月及前4月雙位數增長、雙創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）8日公布4月合併營收37.49億元、年增22.1%；累計前四月合併營收143.59億元、年增29.4%，單月及累計營收雙創同期新高。家用市場除併購效益貢獻外，既有零售門市、電商及大型量販通路表現亦相當亮眼。

在商用部分，受惠新產品上市與新客戶加入，以及各大健身房供貨占比持續拉升，商用成長率明顯優於競爭對手，整體商用業績以新台幣計算年增逾二成，市占率持續往上攀升。

喬山第1季合併營收106.5億元、年增32.7%，受惠於產品製造基地配置優化、各製造廠產能負荷率提升，以及採購規模放大等有利因素，首季毛利率52.7%，較去年同期明顯增加2.6個百分點。

另外，費用率也較去年同期下降2.3個百分點，稅後純益2.76億元，每股稅後純益0.91元，較去年同期每股虧損0.46元，每股獲利增加1.37元。這也是喬山自2019年之後，再次繳出首季獲利的好成績，公司也預估今年營收及獲利將逐季攀升。

近期全球各產業皆面臨美國關稅及匯率的衝擊，面對這些外部經濟環境波動所帶來的挑戰，喬山積極檢視並優化整體營運策略，來確保穩定的營運表現。

在製造基地的彈性配置方面，目前越南二廠建廠進度超前，今年第3季部分廠房即可開始量產。同時喬山也將加大美國威斯康辛州製造廠的自動化設備投資，屆時將可藉由新廠的成本優勢及就地供貨策略，拉升集團毛利。

在匯率方面，因為製造基地的配置關係，美元對新台幣、人民幣及越南盾各有不同的升貶幅，對於貨幣波動影響成本產生自然避險效果。而在銷售端，也因集團子公司遍布全球，幣別相當多，因此匯率波動所造成的影響也相對較低。

喬山表示，全球健身房產業受惠於平價會員費的營運模式持續成長，且會員藉由重量訓練器材作為鍛鍊的主要項目占比大幅增加，今年喬山旗下MATRIX與VISION兩大商用品牌共同攜手推出多款重量訓練產品，受到市場矚目。

喬山強調，作為全球第一大商用健身器材品牌，集團憑藉創新技術與卓越品質，持續擴大全球市占率，並成為業界標竿。隨著健康意識抬頭，整體市場後勢持續看好。

喬山 營收

延伸閱讀

捷流財報／第1季EPS 0.67元 4月營收1.81億元、月增2.8%

台新金營收／前4月60億元 銀行獲利續創同期新高

智伸科營收／半導體與醫療動能續強 4月6.52億元年增8.22％

台塑集團4月合併營收年月雙減 關稅、油價走跌等因素衝擊 僅南亞業績向上

相關新聞

中傑延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

中傑-KY（6965）日前辦理第1季財報提報董事會召集通知一案，因延遲輸入重大訊息，已違反相關規定，處以新臺幣3萬元違約...

台新金營收／前4月60億元 銀行獲利續創同期新高

台新金（2887）8日公布4月自結盈餘，4月自結稅後純益12.7億元，累積前四月稅後純益60億元，累計每股稅後純益（EP...

永豐金股價站回半年線 回補川普解放日跳空缺口

永豐金（2890）8日早上股價站回半年線，回補4月2日川普「解放日」推對等關稅的跳空缺口。

視陽第1季 EPS 3.08元 鉅明1.5元

視陽（6782）昨（7）日公告首季財報，營收9.47億元，年增16.2%，稅後純益1.94億元，年增13.8%，每股純益...

寒舍第1季 EPS 0.62元 順德0.62元

寒舍（2739）昨（7）日公告去年財報，首季營收13.99億元，年增3.2%，受惠旅遊與...

必應第1季 EPS 0.23元 華固-0.42元

必應創造（6625）昨（7）日公告，2024年全年稅後純益2.85億元，每股純益5.84元，擬配發每股現金股利4元，以昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。