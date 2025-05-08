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拓凱財報／第1季 EPS 5.11元 獲利創單季同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會8日通過第1季合併財報，合併營收24.01億元、年增26.4%，營業毛利8.44億元，稅後純益4.64億元，每股稅後純益5.11元，營收、獲利雙創單季同期新高。

拓凱表示，第1季在安全帽產品庫存去化落底後，恢復正成長超過五成；自行車、球拍及其他類等產品，也都有超過二成以上增長；第1季毛利率達35.16%，較去年同期增加1個百分點。

至於業外部分，有7,615萬元利息收益及3,354萬元匯兌收益挹注，加上配合政府鼓勵台商資金返台所投資的中科后里新廠完工後，也獲得核准第一期的退稅款5,352萬元，進一步帶動第1季獲利獲利同期新高。

拓凱同時公布4月合併營收10.4億元、年增29.1%，主要受惠球拍及安全幅產品提前拉貨，而創近二年來單月營收新高；累計前四月合併營收34.41億元、年增27.2%，續創同期新高。拓凱第2季接單暢旺，預期出貨目標也可望優於去年同期。

拓凱指出，美國總統川普推出對等關稅等政策，影響全球經濟發展，讓市場存在許多不確定因素，不過公司直接銷售美國市場僅約占一成，未來將透過調整分散市場及生產基地，與降低美元資產，來因應關稅及匯率變動的經營影響。

拓凱董事會稍早已通過去年度盈餘分派案，預計分派每股現金股利11元，是歷年現金股利的最高水準，股利配發率達58.3%，預計送交5月28日股東常會決議通過後辦理。

另外，拓凱本屆董事會任期也將屆滿，預計今年的股東常會中將改選新一屆董事及獨立董事，來協助公司的治理。

拓凱同時指出，中科后里新廠現正陸續搬遷中，產線已於第1季開始投產，未來將會是集團在台灣的營運總部、研發總部及新產業開展的育成中心。

另鑑於眾多客戶對於在越南廠配合代工服務的殷切需求，董事會也於去年8月通過，對於拓凱越南廠再增資2,000萬美元，二期的建設也展開規劃，以加速在越南投資的超前布署。

拓凱表示，越南新廠已正式量產自行車等零件，今年除了自行車車架等零件外，也將規劃增加其他產品生產線的建置。隨著三地投資新產線的陸續完工，將規劃重新調整各地的產線布置，並加速投入自動化生產設備，來減少用工數並提高生產效率。

營收

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