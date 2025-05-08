聯嘉財報／首季 EPS 0.15元 前4月營收創高、全年展望樂觀

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）8日公布第1季營運成果，受惠於主要客戶拉貨動能穩健及美國廠營運持續改善，單季毛利率回升至14.55%，較前一季的11.7%顯著增加2.85個百分點，與去年同期的14.67%相比則微幅減少0.12個百分點。歸屬於母公司業主淨利為3,179萬元，較前一季的970萬元大幅成長277.73%，與去年同期相比年減33.19%，主要因業外收益減少；每股純益0.15元。

在營收表現上，聯嘉第1季營收14.62億元，季增9.34%，年增5.41%。累計今年前4月營收19.3億元，年增5.36%，創下同期歷史新高紀錄，顯示整體接單與出貨情況維持穩健成長。

聯嘉表示，第2季稼動率預計可達90%至100%的高檔水準，並預期下半年營運表現將優於上半年。儘管新台幣升值對第2季營收造成壓力，但公司透過美元採購原物料及部分營運成本形成自然避險，全年營收成長目標目前維持不變。墨西哥新廠預計於2026年第3季量產，將成為集團產能最大的據點，有助於就近服務北美客戶並分散風險。

面對汽車市場因價格不確定性、國際情勢及潛在關稅因素導致消費者信心下滑的挑戰，聯嘉表示將密切關注市場動態，並憑藉與北美四大車廠的長期合作關係及持續優化的全球布局，對達成全年營收成長目標仍具信心。